Трамп заявил, что Джулиани не так много рассказал ему о поездке на Украину

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что его личный адвокат Рудольф Джулиани не много рассказал ему о недавней поездке на Украину. Об этом глава американской администрации заявил журналистам в Белом доме.

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"Не так много", - сказал он, отвечая на вопрос, каким объемом информации поделился с ним Джулиани.

"Он великий борец с преступностью, возможно, самый великий борец с преступностью за последние 50 лет, очень умный, - продолжил президент. - Он был лучшим мэром Нью-Йорка в истории города. Великий человек, который любит нашу страну". "[Рудольф Джулиани] смотрит, что происходит, - отметил Трамп. - Мы говорили о том обмане с импичментом, выдумке о сговоре с Россией. Он знает, что делает".

Джулиани вернулся из Киева 7 декабря. Как он сам рассказал в интервью газете The Wall Street Journal, во время поездки на Украину и в ряд других стран удалось собрать важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера. Джулиани пояснил, что на основе полученных данных готовит для Трампа 20-страничный доклад.

Скандал в США

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.