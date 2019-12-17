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Избранный президент Уругвая объявил состав будущего правительства

Оно приступит к работе 1 марта 2020 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Уругвая Луис Лакалье Поу в понедельник представил будущее правительство, которое вместе с ним приступит к работе 1 марта 2020 года. Полный список министров и их заместителей был опубликован на сайте Лакалье Поу.

Министром экономики Уругвая станет Асусена Арбелече, работавшая в ведомстве с 2001 по 2014 год. МИД возглавит экс-кандидат в президенты от центристской партии "Колорадо" Эрнесто Тальви, занявший в первом туре выборов третье место и затем призвавший голосовать во втором туре за Лакалье Поу.

Руководить МВД будет бывший мэр города Пайсанду и экс-сенатор Хорхе Ларраньяга. Министром обороны будет назначен Хавьер Гарсия, сельского хозяйства - Карлос Мария Уриарте, промышленности и энергетики - Омар Паганини.

Второй тур выборов президента Уругвая прошел 24 ноября. Лакалье Поу победил кандидата от правящей левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэля Мартинеса с минимальным преимуществом.

Лакалье Поу, объединивший вокруг себя правый фланг уругвайского политического истеблишмента, в ходе предвыборной кампании заявлял, что в случае избрания намерен прибегнуть к мерам бюджетной экономии, не сокращая при этом финансирования социальных программ. Он также выступает за децентрализацию и предоставление большей финансовой автономии местной власти, снижение налоговых издержек для малых и средних предприятий. В области безопасности призывает к расширению полномочий полиции.

Теги
УругвайЛакалье Поу, Луис
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