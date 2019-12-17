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СМИ: в Киевской области полиция не пускает аграриев на протесты против продажи земли

Причиной остановки демонстрантов полицейские называют анонимный звонок о том, что в колонне якобы может быть взрывчатка

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Полиция блокировала колонну аграриев в городе Фастов Киевской области, направлявшуюся к зданию Верховной рады на акцию протеста против предложенной модели земельной реформы с возможностью концентрировать в одних руках большие участки земли. Об этом сообщает издание "Страна".

Причиной остановки демонстрантов стражи порядка называют анонимный звонок о том, что в колонне якобы может быть взрывчатка. В настоящий момент ожидается прибытие кинологов на место инцидента.

Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины планирует пикетировать Верховную раду 17 декабря с 09:00 (10:00 мск). Также во вторник акции протеста организует общественное объединение "Всеукраинская аграрная рада". Участники акции выйдут на главные автомагистрали Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Проект земельной реформы

На Украине сейчас действует мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Ранее он был продлен Верховной радой до 1 января 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до октября разработать законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения, а Верховной раде - принять его и отменить мораторий до декабря текущего года. При этом Зеленский пообещал, что приобретать землю смогут только украинцы, а иностранцы - исключительно при условии, что им это позволит народ в ходе референдума. Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Во втором чтении проект планируется рассмотреть на текущей пленарной неделе (16-20 декабря).

Ожидается, что во вторник представители правительства, фракции "Слуга народа", Комитета парламента по вопросам аграрной политики и земельных отношений представят финальное видение земельной реформы, расскажут о поддержке малых и средних фермеров, об изменениях в арендных отношениях, о продолжении земельной децентрализации и т.д.

4 декабря украинские аграрии начали бессрочную акцию протеста у здания парламента, требуя не допустить принятия закона о "безответственной продаже" земель.

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