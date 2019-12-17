В Донецке обвинили Киев в новой попытке исказить коммюнике саммита в Париже

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского на протяжении недели не в состоянии разместить на своем электронном ресурсе корректную версию итогового коммюнике саммита "нормандской четверки" (прошел 9 декабря в Париже). Об этом во вторник заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Скандал с публикацией текста начался еще 11 ноября. Тогда, как оказалось, украинская сторона отредактировала документ, изменив часть, где стороны договорились, что будут обсуждать "все правовые аспекты особого статуса" [Донбасса] на "все правовые аспекты закона об особом статусе". Тем самым было сужено понятие особого статуса региона до одного закона, исключена необходимость вносить поправки в конституцию Украины, что прописано в минских соглашениях. Донецк и Луганск в ультимативной форме потребовали от Киева опубликовать корректный перевод. В тот же день офис Зеленского с двух попыток все же исправил ошибку.

"Теперь выяснилось, - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей, - что официальная английская версия коммюнике так и не была опубликована. Вместо того, чтобы взять этот официальный вариант на сайте Елисейского дворца, украинские чиновники решили проявить то ли креативность, то ли халатность и разместили на сайте офиса президента текст, переведенный ими же с украинского на английский. Украинское государство продолжает удивлять тем, с каким упорством служащие офиса президента не могут опубликовать корректную версию итогового коммюнике".

В результате вместо официально согласованного коммюнике на том языке, на котором и проводились переговоры, власти Украины опубликовали некачественный и искаженный перевод.

"Мы не знаем, было ли это осуществлено в целях осознанной фальсификации или же из-за вопиющей некомпетентности. Однако какой бы ни была причина данного инцидента, призываем Киев немедленно разместить на всех официальных украинских ресурсах единственно верную и согласованную всеми участниками встречи в Париже версию коммюнике", - заявила министр.