Более тысячи человек проводят в Киеве акцию против продажи земли

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Акция против продажи земли проходит во вторник в Киеве и десяти областях Украины. Митингующие требуют запретить продажу земли иностранцам и уменьшить ее концентрацию в одних руках до пяти тысяч гектаров.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, возле Верховной рады собралось более тысячи аграриев. Участники пришли с плакатами: "Нет продаже земли иностранцам", а также "Президент, не допусти продажи земли олигархам". Митингующие требуют изменить законопроект о продаже земли и прописать в нем досрочную аренду, а не передачу в собственность. Противники продажи земли возле Рады устроили флешмоб. Они заявляют, что продали участок дороги с пешеходным переходом, пытаясь таким образом показать, что будет после того, как Украина позволит продажу сельскохозяйственной земли в стране. Митингующие постоянно переходят дорогу туда-сюда по "проданному - купленному" участку дороги, что создало огромную автомобильную пробку.

Всеукраинский аграрный совет отмечает, что акции проходят в Киеве, а также в Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях. Протестующие перекрывают дороги и призывают провести земельную реформу "в интересах всех украинцев, а не только олигархов". Основные требования участников акций протеста - запретить продажу земли сельхозназначения иностранцам и кардинально уменьшить ее концентрацию в одних руках - до 5 тыс. га.

"Предложенный к принятию во втором чтении законопроект о рынке земли позволяет концентрировать в одних руках сверхбольшие массивы земли - до 210 тыс. га, что выгодно только агрохолдингам", - заявляют организаторы акции.

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства. Ограничения по концентрации земли установлены на уровне 35% в пределах объединенной территориальной общины, 8% - в пределах области, 0,5% - (около 200 тыс. га) в пределах государства.

В законопроекте прописан переходный период до 1 января 2024 года, во время которого юридические лица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Власти намерены прописать это в законопроекте ко второму чтению.