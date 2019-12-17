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Почетный консул Киргизии в Хабаровске пожаловался в прокуратуру на избиение мигрантов

К Кадырбеку Мырзабаеву обратились 18 граждан Киргизии

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Почетный консул Киргизии в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев получил жалобы от 18 граждан республики, работающих в местной автотранспортной компании, на применение к ним силы со стороны правоохранителей. Об этом он сообщил во вторник ТАСС, отметив, что обратился в прокуратуру, ФСБ и УМВД с просьбой дать правовую оценку и принять меры.

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"Обратились 18 человек, которые пожаловались на применение силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что из автопарка компании "Пять звезд", где они работают, их увезли в здание ФМС, били дубинкой...", - сказал Мырзабаев.

По его словам, у части обратившихся трудовых мигрантов есть проблемы с документами, консульство окажет им помощь в возвращении на родину. Часть работников вышла на работу, некоторые находятся дома по состоянию здоровья, сказал он.

"Написал в прокуратуру, ФСБ, МВД по региону с просьбой отреагировать и принять меры", - сказал Мырзабаев. На встрече с консулом представитель МВД региона сообщил, что в связи с избиением мигрантов проводится расследование.

О происшествии

Ранее сообщалось, что обратившиеся в почетное консульство Киргизии в Хабаровске рассказали, что 12 декабря более 70 человек были задержаны и избиты. МИД Киргизии 16 декабря выразил протест в связи с произошедшим и призвал российскую сторону всесторонне расследовать факты избиения граждан республики. Советник-посланник посольства РФ в Киргизии Вадим Чекмазов сообщал, что в связи с этмим возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

В пресс-службе МВД по Хабаровскому краю информацию об инциденте агентству не прокомментировали, отметив, что на прошлой неделе сотрудники полиции и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд "Нелегальный мигрант" на территории одного из автотранспортных предприятий Хабаровска. "73 человека не имели документов, удостоверяющих личность, они были доставлены в отдел миграционного контроля, 12 из них находились в стране с нарушением установленного порядка", - сказали в пресс-службе.

В компании "Пять звезд" ТАСС рассказали, что все сотрудники автопредприятия работают легально. "Все сотрудники у нас работают легально, со всеми документами, разрешающими пребывание в стране. О том, что у кого-то из них есть проблемы с документами, нам бумаг после рейда не поступало", - сказали в компании.

По словам представителя предприятия, больничных или справок о состоянии здоровья сотрудники не приносили. "Уволенных на предприятии после инцидента нет. Предприятие работает в штатном режиме", - отметил он.

Теги
КиргизияРоссияХабаровский край
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