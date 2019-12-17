Двое полицейских пострадали в ходе акции протеста у здания Рады в Киеве

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника Национальной полиции Украины получили телесные повреждения из-за потасовок, которые произошли в ходе акции протеста у здания Верховной рады. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что некоторые участники митинга пытались установить на проезжей части военные палатки. "Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку", - сообщили в Нацполиции.

Акции против закона о продаже земли проходит во вторник в Киеве и десяти областях Украины. Митингующие требуют запретить продажу земли иностранцам. Одновременно с этим протестом около парламента проходит еще несколько митингов. Один из них организовали представители организации "Авто евро сила", которые приехали на автомобилях к Раде и выступают за продление льготного периода растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, а также за отсрочку штрафов.

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Документ меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства. Ограничения по концентрации земли установлены на уровне 35% в пределах объединенной территориальной общины, 8% - в пределах области, 0,5% - (около 200 тыс. га) в пределах государства.