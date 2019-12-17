Полиция разгоняет митинг у здания Верховной рады

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Массовая стычка митингующих и силовиков началась у здания Верховной рады. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, правоохранители начали разгонять участников акции, протестующих против открытия рынка земли. Часть активистов пыталась убежать, их догнали представители Нацгвардии, повалили на землю и стали избивать дубинками. Кроме того, правоохранители используют слезоточивый газ.

Тем временем протестующие разбирают брусчатку и бросают камни в полицейских и сотрудников Нацгвардии.

На данный момент известно о задержании нескольких десятках протестующих. Сообщается также, что есть пострадавшие с обеих сторон.

На месте инцидента работают сотрудники скорой помощи.

Акция против закона о продаже земли проходит во вторник в Киеве и десяти областях Украины. Митингующие требуют запретить продажу земли иностранцам. Одновременно с этим протестом около парламента проходит еще несколько митингов. Один из них организовали представители организации "Авто евро сила", которые приехали на автомобилях к Раде и выступают за продление льготного периода растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, а также за отсрочку штрафов.

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Документ меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства. Ограничения по концентрации земли установлены на уровне 35% в пределах объединенной территориальной общины, 8% - в пределах области, 0,5% - (около 200 тыс. га) в пределах государства.