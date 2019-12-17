В Нью-Дели проходят столкновения протестующих и полиции

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Толпа из порядка двух тысяч протестующих против новой версии закона о гражданстве Индии вступила во вторник в столкновения с полицией в районе Силампур на северо-востоке Нью-Дели. Как сообщил прессе комиссар делийской полиции Алок Кумар, в ходе беспорядков разбиты два городских и полицейский автобусы, а также несколько мотоциклов и мопедов.

"Пулями [полиция] огонь не вела. Использовались только снаряды со слезоточивым газом. Ситуация сейчас под контролем. Несколько сотрудников полиции ранены. Два автобуса общественного транспорта, один автобус полиции и несколько мотоциклов повреждены в ходе акции протеста", - приводит слова Кумара информационное агентство ANI.

Как в свою очередь сообщает телеканал NDTV, толпа протестующих пыталась пройти в центр города, но была остановлена полицейскими. Протестующие начали забрасывать правоохранителей камнями и палками, в ответ полиция использовала дубинки и слезоточивый газ. Толпа громила автомобили, разгромлен полицейский пост. Пока не сообщается, были ли протестующие студентами местных вузов.

Это уже второй случай столкновений участников протестных акций с полицейскими в Нью-Дели за последние дни. В минувшее воскресенье и в ночь на понедельник прошли выступления студентов, сопровождавшиеся столкновениями.