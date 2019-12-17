Аграрный комитет Рады в закрытом режиме рассмотрит поправки к законопроекту о рынке земли

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Аграрный комитет Верховной рады во вторник на фоне жесткого противостояния между стражами порядка и пикетирующими возле стен парламента приступил в закрытом режиме к рассмотрению поправок к законопроекту о рынке земли. Спикер Рады Дмитрий Разумков поручил аграрному комитету собраться на внеочередное заседание для продолжения рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли ко второму чтению.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, депутаты сообщили журналистам, что заседание будет закрытым и прессу на него не пустят. Парламентарии в срочном порядке попытаются внести поправки в законопроект, на которых настаивают митингующие.

В это время возле Рады идет жесткое противостояние между митингующими против продажи земли и силовиками. Есть пострадавшие с обеих сторон. По данным полиции, уже задержаны более 10 протестующих.