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Аграрный комитет Рады в закрытом режиме рассмотрит поправки к законопроекту о рынке земли

Парламентарии в срочном порядке попытаются внести изменения в законопроект, на которых настаивают митингующие

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Аграрный комитет Верховной рады во вторник на фоне жесткого противостояния между стражами порядка и пикетирующими возле стен парламента приступил в закрытом режиме к рассмотрению поправок к законопроекту о рынке земли. Спикер Рады Дмитрий Разумков поручил аграрному комитету собраться на внеочередное заседание для продолжения рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли ко второму чтению.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, депутаты сообщили журналистам, что заседание будет закрытым и прессу на него не пустят. Парламентарии в срочном порядке попытаются внести поправки в законопроект, на которых настаивают митингующие.

В это время возле Рады идет жесткое противостояние между митингующими против продажи земли и силовиками. Есть пострадавшие с обеих сторон. По данным полиции, уже задержаны более 10 протестующих.

Теги
УкраинаРазумков, Дмитрий Александрович
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