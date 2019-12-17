Отец Зеленского оценил его работу в должности президента на "четыре с минусом"

На вопрос журналистки, как у него дела, Зеленский-старший ответил: "Так себе. Переживаю за Вову, надоело все… Бьют его и бьют…"

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Отец президента Украины Владимира Зеленского переживает из-за того, что его сын подвергается ожесточенной критике и опасается за его безопасность. Об этом Александр Зеленский-старший заявил в опубликованном во вторник интервью украинскому изданию "Страна" .

Он признал, что нынешний президент Украины выполнил не все свои обещания, такие, например, как добиться повышения зарплаты для учителей до $4000. Александр Зеленский оценил деятельность своего сына на посту президента на "четыре с минусом". В то же время он считает: "Умный человек поймет, что Вова - честный человек и желание (изменить жизнь страны к лучшему - прим. ТАСС) он продемонстрировал".

Зеленский - старший считает, что его сын не понимал, когда выдвигал свою кандидатуру в президенты, каким ожесточенным нападкам подвергнется. При этом отсутствие политического опыта отец считает достоинством Владимира Зеленского.

"Сейчас опытный человек - это тот, кто знает концы, коррупцию, связи, схемы. Вот это опытный. А пришел человек без этих связей. И он никогда не возьмет лишнюю копейку. Это я вам как живой отец говорю", - сказал Александр Зеленский.

Он считает, что его сын не будет баллотироваться в президенты на второй срок. "Никогда, - ответил он на вопрос об этом. - Уверен, что он на один срок пришел. Разве что если фирма (студия "Квартал 95" - прим. ТАСС) его рассыплется, пока его нет, может, и согласится на второй срок. Пока фирма его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме".

О связях с олигархами

Зеленский - старший отверг предположения украинских журналистов и политологов о том, что его сын защищает интересы миллиардера Игоря Коломойского, владельца телеканала, с которым в прошлом сотрудничал нынешний украинский президент. "Вова не зависит от Коломойского. Это разговоры, грязь, сплетни. Скажите мне, ну какой канал не принадлежит олигархам? Все!", - сказал он.

Он предположил, что принадлежащие Коломойскому СМИ начнут критиковать президента Украины, если этому олигарху не удастся вернуть себе в собственность национализированный Приватбанк. "Скоро с Коломойским будут проблемы, [телеканал] 1+1 отвернется, - опасается Зеленский - старший. - Если будут конфликты и с Приватбанком не решится вопрос, то, думаю, да. Вова борется против всей системы".

Опасения за безопасность

На вопрос журналистки, опасается ли он за безопасность сына, Зеленский старший сказал: "Я вам только что сказал, что у меня нервы страшные. Это ответ на ваш вопрос". А мать переживает за сына еще больше, добавил он.

Александр Зеленский сообщил также, что их с женой охраняют украинские спецслужбы. Он высказал сомнение в том, что на них может быть совершено покушение: "Кому мы, старики, нужны". В то же время он не исключил, что для опасений могут быть основания: "Стрельнут нас... Вова расстроится. Это тоже будет провокация".

Про оппонентов Зеленского

Александр Зеленский подверг критике бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявив, что тот "обворовывал страну". Он также обвинил бывшего спикера парламента Украины Андрея Парубия в том, что он организовал кровопролитие во время акций протеста на площади (майдане) Независимости в 2014 году.

Зеленский - старший не назвал Парубия по имени, но определенно дал понять, что имеет в виду этого политика, который был главой "самообороны "майдана". "И спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть. На нем кровь", - сказал Александр Зеленский.

Отец Зеленского высказал мнение, что нынешние акции протеста организуют сторонники Порошенко. "Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело, - считает он. - Будь я там, я бы ему сказал: руки твои в крови "майдана". Есть все доказательства. Ты создал "майдан", ты убивал людей. Теперь снова хочешь?"

Против разделения общества

Александр Зеленский в интервью высказался против того, чтобы противопоставлять друг другу жителей страны, говорящих на русском или украинском. "У нас хороший язык, русский или украинский - неважно. Делят там что-то, войну создают", - сказал он. "Русский и украинский языки богаты. Я недоволен разделением. Мы вместе должны поднимать экономику и жить нормально", - считает он.

Зеленский - старший высказал также недовольство тем, что на Украине сейчас происходит героизация тех, кто в годы Второй мировой войны сотрудничал с гитлеровской Германией. "Мы когда-то с немцами воевали, говорили, что фашисты - гады! А сейчас мы их уважаем", - посетовал Александр Зеленский.