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Председатель ПАСЕ заявила, что юридическая практика России значительно обогатила опыт ЕСПЧ

Отношения России и Парламентской ассамблеи Совета Европы преодолели кризисный этап, отметила Лилиан Мори Паскье

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российская юридическая практика способствовала обогащению опыта Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявила во вторник председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Россия является полноправным членом Совета Европы начиная с 1996 года, уже 23 года. Я могу сказать, что юридическая практика России в значительной степени обогатила опыт ЕСПЧ", - отметила Мори Паскье.

Она подчеркнула, что российские парламентарии "делают неоценимый вклад" в работу ПАСЕ. Председатель организации констатировала, что отношения России и ПАСЕ преодолели кризисный этап и российская делегация теперь играет полноправную роль в ассамблее.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРазногласия между Россией и ПАСЕМори Паскье, ЛилианВозвращение России в ПАСЕ
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