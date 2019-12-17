СМИ: бывшего премьера Украины Яценюка и экс-спикера Рады Турчинова лишили госохраны

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Украины лишили государственной охраны бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и бывшего спикера Верховной рады Александра Турчинова, исполнявшего обязанности главы государства после свержения в 2014 году президента Виктора Януковича. Об этом сообщило во вторник украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны Украины.

По данным источника "Страны", спецслужба продолжает охранять других представителей администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко. Среди них - бывший министр обороны Степан Полторак, бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его бывший заместитель Виталий Маликов.

Порошенко также пока остается под госохраной.

"Страна" отмечает, что по украинским законам пожизненным правом на личную охрану от государства пользуются лишь президенты и их семьи в случае, если глава государства не ушел с поста в результате импичмента.