Моралес призвал временное правительство пустить его в Боливию

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес во вторник призвал временное правительство обеспечить проведение свободных выборов и позволить ему вернуться в страну.

"Если они хотят провести свободные выборы, пусть закончится политическое преследование, и пусть они дадут мне вернуться в Боливию. Я не буду кандидатом", - сказал он на пресс-конференции в Аргентине, которая предоставила ему убежище.

Ранее и.о. президента Жанин Аньес заявила, что в ближайшие дни в отношении Моралеса будет выписан ордер о задержании по обвинению в терроризме и подстрекательстве к мятежу.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Дата нового голосования пока назначена не была.

7 декабря экс-президент Боливии сообщил, что партия "Движение к социализму" назначила его руководителем штаба кандидата от политической силы на предстоящих выборах главы государства.