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Начало процедуры импичмента Трампа

Опрос: мнения американцев об импичменте Трампа разделились

По этому вопросу общество расколото практически пополам, свидетельствуют итоги исследования

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Американское общество расколото практически пополам по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса, представленные во вторник телекомпанией ABC и газетой The Washington Post.

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49% респондентов считают, что Конгресс должен подвергнуть Трампа импичменту, а 46% придерживаются противоположного мнения. 49% считают, что Трамп оказал неправомерное давление на власти Украины с целью добиться проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на выборах 2020 года - экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена, а 39% не согласны с такой оценкой. 49% полагают, что Трамп пытался воспрепятствовать проведению расследования его действий, а 43% уверены, что он не делал этого.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил 13 декабря две статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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