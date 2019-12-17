Опрос: мнения американцев об импичменте Трампа разделились

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Американское общество расколото практически пополам по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса, представленные во вторник телекомпанией ABC и газетой The Washington Post .

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

49% респондентов считают, что Конгресс должен подвергнуть Трампа импичменту, а 46% придерживаются противоположного мнения. 49% считают, что Трамп оказал неправомерное давление на власти Украины с целью добиться проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на выборах 2020 года - экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена, а 39% не согласны с такой оценкой. 49% полагают, что Трамп пытался воспрепятствовать проведению расследования его действий, а 43% уверены, что он не делал этого.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил 13 декабря две статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента.