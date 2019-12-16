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Начало процедуры импичмента Трампа

Демократы комитета Конгресса США обвинили Трампа во взяточничестве и мошенничестве

Глава государства "должен быть отстранен от должности", указано в докладе юридического комитета Палаты представителей

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Демократы юридического комитета Палаты представителей Конгресса США обвинили американского лидера Дональда Трампа во взяточничестве и мошенничестве с использованием телефона. Об этом говорится в опубликованном в понедельник 169-страничном отчете по двум утвержденным в пятницу статьям обвинения президента.

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Глава государства "должен быть отстранен от должности в порядке импичмента за госизмену, взяточничество и другие тяжкие преступления и проступки", указано в докладе.

В отчете утверждается, что Трамп совершил "многочисленные федеральные преступления". Президент-республиканец, по версии его оппонентов-демократов, "предал народ этой страны" и должен быть отстранен от должности.

Демократы считают главным свидетельством злоупотребления властью со стороны главы вашингтонской администрации его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля. По версии демократов, Трамп оказывал давление на украинского лидера с целью побудить Киев помочь переизбраться на второй срок в 2020 году. Именно этот разговор демократы приравнивают к "мошенничеству с использованием телефона", которое "проводилось в рамках схемы взяточничества".

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В документе указываются и "отягчающие обстоятельства" дела, которые выражаются в том, что глава Белого дома через своих советников и помощников откладывал встречу с Зеленским в американской столице. К этим обстоятельствам демократы отнесли и заморозку предназначавшейся Украине военной помощи в размере $400 млн.

Демократы подчеркнули, что доказывать факт нарушения закона не требуется для обоснования импичмента. "Отцы-основатели не были дураками. Они разрешили импичмент по определенной причине, и эта причина была бы опустошена, если бы импичмент ограничивался только преступлениями", - говорится в докладе.

Ответ республиканцев

В сопроводительном 18-страничном ответе старший республиканец комитета Даг Коллинз (от штата Джорджия) назвал доказательства демократов ничтожными. По его мнению, их обвинения "оскорбляют конституционный процесс импичмента". "Если процедура импичмента [37-го] президента [США Ричарда] Никсона станет "золотым стандартом" для расследований в рамках процедуры импичмента президента, то нынешний процесс, резко контрастируя, войдет в историю как образцовый пример того, как не следует вести такую процедуру", - считает конгрессмен. Коллинз назвал статьи обвинения туманными, преувеличенными и "вводящими в заблуждение". Он также раскритиковал демократов за то, что они отказались от конкретных обоснований обвинений.

Комитет утвердил 13 декабря две статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе вашингтонской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на этой неделе Палатой представителей полного состава. Голосование, как ожидается, состоится в среду.

Теги
СШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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