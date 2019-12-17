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Урсула фон дер Ляйен надеется на встречу с Трампом в начале 2020 года

Тесная дружба и сотрудничество между Европой и США имеют решающее значение для взаимного успеха, отметила глава Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела во вторник телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых заявила о планах встретиться с ним в начале следующего года.

"Любезный телефонный разговор с Дональдом Трампом. Кратко поговорили об отношениях США и ЕС. Я убеждена, что тесная дружба и сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами имеют решающее значение для взаимного успеха. Мы оба хотим честного партнерства. С нетерпением жду встречи в начале 2020 года", - написала она в своем Twitter.

Теги
СШАТрамп, ДональдФон дер Ляйен, Урсула
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