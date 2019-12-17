{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Японские СМИ сообщили о задержании пяти рыболовных судов российскими пограничниками

По данным канала NHK, пограничники сопроводили японские суда для досмотра на один из островов южной части Курил

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Российские пограничники во вторник задержали с целью досмотра пять японских рыболовецких судов, часть из которых принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектуры Хоккайдо). С таким утверждением выступил телеканал NHK, ссылающийся на источник в МИД Японии.

По его сведениям, пограничники сопроводили суда для досмотра на один из островов южной части Курил. Информация о числе японских моряков на борту не приводится.

Аналогичный случай с задержанием японского рыболовецкого судна произошел в феврале 2019 года. Тогда судно "Нисиномару-68", занимавшееся промыслом краба в водах Японского моря, было доставлено в Находку. После того, как капитан признал нарушения правил лова в исключительной экономической зоне РФ и оплатил штраф, оно было отпущено.

Теги
ЯпонияРоссия
Реклама на ТАСС
Bloomberg: помощник адвоката Трампа получил $1 млн в кредит от бизнесмена Фирташа
Суд на Манхэттене вторично определяет условия освобождения американского предпринимателя Льва Парнаса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС