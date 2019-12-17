Японские СМИ сообщили о задержании пяти рыболовных судов российскими пограничниками

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Российские пограничники во вторник задержали с целью досмотра пять японских рыболовецких судов, часть из которых принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектуры Хоккайдо). С таким утверждением выступил телеканал NHK, ссылающийся на источник в МИД Японии.

По его сведениям, пограничники сопроводили суда для досмотра на один из островов южной части Курил. Информация о числе японских моряков на борту не приводится.

Аналогичный случай с задержанием японского рыболовецкого судна произошел в феврале 2019 года. Тогда судно "Нисиномару-68", занимавшееся промыслом краба в водах Японского моря, было доставлено в Находку. После того, как капитан признал нарушения правил лова в исключительной экономической зоне РФ и оплатил штраф, оно было отпущено.