Адвокат Трампа не слышал о претензиях Минюста США из-за расследования на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр не высказывает президенту Дональду Трампу возражений против проведения адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани расследования деятельности на Украине вице-президента США Джозефа Байдена, его сына Хантера и газовой компании Burisma. Об этом сообщил во вторник сам Джулиани в интервью телекомпании CNN.

Газета The Wall Street Journal в начале октября предположила, что, с точки зрения главы Минюста, Джулиани, активно занимаясь сбором компрометирующих Байденов сведений усложняет защиту Дональда Трампа от попыток импичмента со стороны демократов в Конгрессе. "Я не слышал такого от президента, который бы обязательно сказал мне, если бы это было так", - заявил адвокат Трампа, отвечая на вопрос о позиции Барра.

"Я полагаю, что президент Трамп рассказал бы мне, если бы у Барра были какие-либо жалобы на меня. Наши общие друзья сказали мне, что это неправда", - добавил Джулиани.

По утверждению источников The Wall Street Journal, Трамп, как видно по скандалу вокруг его июльского разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, не понимает разницу между функциями Джулиани и Барра. Первый является личным адвокатом президента США и готов любыми средствами защищать интересы своего клиента. Второй стоит прежде всего на защите интересов Минюста и института президентства страны. Барр в вопросе импичмента выступает за осторожный подход и категорически против того, чтобы Джулиани давал многочисленные интервью СМИ и раскрывал в них подробности поручения Трампа найти компрометирующие сведения о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене и его сыне на Украине.

Согласно публикации The Wall Street Journal, Трамп создал превратное впечатление, будто и его личный адвокат, и министр юстиции выполняли поручение расследовать деяния Байдена с сыном. Барр, узнав об этом через несколько недель после разговора президентов США и Украины, якобы был обескуражен, так как никогда не получал распоряжения из Белого дома расследовать "украинскую историю". По данным газеты, глава Минюста неоднократно говорил своим помощникам, что заниматься претензиями демократов к Трампу должно компетентное ведомство федерального правительства (Минюст США) и что Джулиани только мешает защищать президента от импичмента.