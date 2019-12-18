Трамп задумался о пересмотре всех дел, инициированных в результате слежки за его штабом

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос легитимность всех судебных дел, инициированных по итогам слежки за членами его избирательного штаба, после того как особый суд США, санкционирующий исполнение Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), раскритиковал действия Федерального бюро расследований (ФБР) США. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter.

"Что ж, если [бывший директор ФБР Джеймс] Коми и ФБР оказались нечистыми на руку полицейскими и обманули суд FISA, не следует ли тогда пересмотреть или отвергнуть все эти липовые дела?" - задался вопросом президент.

"Они хотят объявить мне импичмент (я не беспокоюсь по этому поводу!) и в то же самое время сами нарушали закон самыми разными способами", - подчеркнул американский лидер. "Эти люди - сумасшедшие!" - добавил Трамп.

Во вторник суд FISA раскритиковал действия ФБР при получении санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем и потребовал до 10 января 2020 года предоставить отчет, в котором ведомство объяснит, как оно намерено избегать подобных нарушений в будущем.

Доклад генерального инспектора

В понедельник генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц опубликовал доклад об обстоятельствах начала слежки за штабом Трампа. В нем генеральный инспектор заявил, что "не нашел документальных подтверждений или свидетельств тому, что политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация повлияли" на решение о начале дела. Несмотря на это, Хоровитц выявил ряд "значительных ошибок и недочетов" в работе ФБР. Беспокойство генинспектора вызвало то, как "определенные аспекты расследования проводились и контролировались, особенно неспособность ФБР придерживаться собственных стандартов точности и полноты", в частности при получении санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.