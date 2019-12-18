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СМИ: власти запретили все массовые собрания на северо-востоке Нью-Дели после протестов

Полицейские дежурят на перекрестках и площадях

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти индийской столицы запретили в среду все массовые мероприятия и собрания в северо-восточном округе Нью-Дели, где накануне прошли массовые беспорядки и протесты против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии. Как сообщает телеканал NDTV, эта мера принята для того, чтобы предотвратить возможные новые выступления.

Повышенные меры безопасности приняты и в других районах города. Усиленные наряды полиции дежурят на перекрестках и площадях. Полицейские выборочно досматривают автомобили, проверяют документы.

Во вторник толпа из порядка двух тысяч протестующих начала столкновения с полицией в районе Силампур на северо-востоке Нью-Дели. Толпа протестующих пыталась пройти в центр города, но была остановлена полицейскими. Протестующие начали забрасывать правоохранителей камнями и палками, в ответ полиция использовала дубинки и слезоточивый газ. Толпа громила автомобили, разгромлен полицейский пост.

Как ранее сообщил прессе комиссар делийской полиции Алок Кумар, в ходе беспорядков разбиты два городских и полицейский автобусы, а также несколько мотоциклов и мопедов.

Это был уже второй случай массовых столкновений участников протестных акций с полицейскими в Нью-Дели за последние дни. В минувшее воскресенье и в ночь на понедельник прошли выступления студентов, сопровождавшиеся столкновениями. Основные беспорядки прошли в районе университета Джамия Миллия Исламия, в котором учатся преимущественно студенты-мусульмане. В понедельник этот университет был закрыт до 5 января, перенесена экзаменационная сессия.

Закон о гражданстве

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех, независимо от религии.

Недовольство также выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь индийское гражданство смогут получить миллионы беженцев из соседней Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе, что, по мнению многих, угрожает местным жителям.

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