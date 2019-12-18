Киев установил новый порядок предоставления гражданства "защитникам Украины"

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины установило новый порядок предоставления гражданства "иностранцам, подвергшимся на родине политическому преследованию за защиту Украины". Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил премьер Алексей Гончарук.

"Правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета, - написал он. - Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины, и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, кроме политических, основаниям".

В августе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины гражданами РФ, которые "преследуются за политические убеждения". Согласно указу, упрощенный порядок также будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые "принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины".

В настоящее время Украина готовит меры по упрощению получения гражданства лицам с паспортами других стран, кроме РФ. Как пояснил глава государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, Киев не будет требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта, при этом "конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится".