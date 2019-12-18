Меркель: ФРГ "видит больше контактов" с РФ по расследованию убийства гражданина Грузии

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Власти ФРГ наблюдают больше контактов с российской стороной по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, чем прежде. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

"Мы должны были выслать этих дипломатов, потому что в течение определенного времени не видели готовности к кооперации со стороны российских инстанций, - утверждала канцлер. - Я это говорила российскому президенту Владимиру Путину во время встречи в "нормандском формате".

"И теперь мы видим больше контактов", - сказала Меркель. По ее словам, "федеральное правительство делает это на необходимом уровне".

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин России. В итоге ФРГ выслала двух сотрудников российского посольства, поскольку считает, что РФ оказывает недостаточно содействия в расследовании. Москва ответила симметрично.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате", который прошел 9 декабря в Париже, заявил, что убитый был организатором взрывов в московском метро и что российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о его выдаче. Глава государства напомнил, что погибший принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске. Россия отвергает какую-либо причастность к организации преступления.