CNBC: суд отклонил обвинение в адрес экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Манафорта

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Обвинения в мошенничестве, выдвинутые в штате Нью-Йорк в отношении бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа 70-летнего Пола Манафорта, отклонены в среду судом первой инстанции. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

По ее данным, адвокат Манафорта Тодд Бланш в ходе судебного заседания сослался на то, что выдвинутые окружным прокурором Манхэттена Сайрусом Вэнсом обвинения в финансовых махинациях с жилищной ипотекой и оформлении подложных бизнес-документов представляют собой попытку вторичного привлечения к уголовной ответственности после уже состоявшегося в прошлом году судебного процесса над Манафортом. Судья Максуэлл Уили согласился с позицией защиты.

Представитель окружного прокурора, по данным телекомпании, объявил о том, что прокуратура обжалует решение суда первой инстанции.

Пол Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах. 8 марта суд города Александрия (штат Вирджиния) приговорил Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. 13 марта суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 года заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. Таким образом, общий срок Манафорту превысил семь лет.

Сейчас Манафорт отбывает заключение в тюрьме штата Пенсильвания. 12 декабря он был помещен в тюремную больницу в связи с нарушением сердечной деятельности.