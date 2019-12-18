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Эксперт: Киев принял норму о загранпаспортах для ограничения поездок украинцев в Россию

Руслан Бортник отметил, что таким образом власти также повышают уровень контроля на границе

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины обязало граждан посещать Россию только по загранпаспортам для повышения контроля на границе и снижения количества таких поездок. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Правительство Украины в среду обязало граждан с 1 марта 2020 года использовать при поездках в Россию исключительно загранпаспорт, тогда как в настоящий момент возможен въезд и по внутреннему паспорту. "Есть несколько мотивов такого решения. Во-первых, в загранпаспорт ставится отметка о пересечении границы, чего не делается во внутренних паспортах, и таким образом повышается уровень контроля на границе", - пояснил он.

Второй целью, по мнению Бортника, стало резкое ограничение количества людей, которые после этого смогут поехать в Россию. "Заграничные паспорта имеет только треть населения Украины. По разным оценкам, они есть только у 14-15 млн украинцев, поэтому, конечно, такое решение приведет к снижению посещения территории России, особенно это касается приграничных районов, где люди ходят в гости к родственникам, соседям, друзьям через границу, у которых до этого не было необходимости получать заграничные паспорта".

Решение правительства Украины также предусматривает, что для проверки загранпаспортов будут использовать специальные устройства, что должно ускорить прохождение контроля. В настоящее время украинцы имеют право использовать внутренний паспорт и свидетельство о рождении (для детей до 16 лет) при пересечении границы с Россией, что предусмотрено межправительственным соглашением об условиях безвизовых поездок от 16 января 1997 года.

Необходимость отмены упрощенного порядка выезда украинцев в Россию в МИД Украины пояснили "существующими угрозами национальной безопасности в условиях вооруженной агрессии против Украины".

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