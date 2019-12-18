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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что Киев сорвал обсуждение условий обмена пленными

Ольга Кобцева отметила, что это также стало причиной отсутствия конструктивного диалога относительно открытия дополнительных пунктов пропуска между Украиной и ЛНР

ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Позиция Киева на встрече в Минске не позволила согласовать очередной обмен удерживаемыми лицами, а также обсудить открытие новых пунктов пропуска на линии соприкосновения. Об этом в среду по итогам переговоров в Белоруссии сообщила представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

"К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр. Кобцева добавила, что это также стало причиной отсутствия конструктивного диалога относительно открытия дополнительных пунктов пропуска между Украиной и ЛНР.

"Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на нормандской встрече", - заключила представитель ЛНР.

В среду в Минске проходит очередное заседание Контактной группы, участники которой должны обеспечить выполнение принятых на саммите "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже решений, в частности об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" до конца года.

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