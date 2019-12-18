Моралес назвал незаконным ордер на его арест

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Боливии Эво Моралес в среду заявил, что выданный прокуратурой ордер на его арест противоречит конституции.

"Лучший подарок", который я мог получить от правительство де-факто к 14-летию нашей революции [18 декабря 2005 года Моралес был избран президентом Боливии], - это несправедливый, незаконный и противоречащий конституции ордер на арест", - написал он в Twitter.

"Я не испугаюсь. Пока я жив, я буду продолжать с еще большими силами политическую и идеологическую борьбу за свободную и суверенную Боливию", - добавил он.

Ранее в среду министр внутренних дел южноамериканской республики Артуро Мурильо опубликовал в Twitter документ с решением о выдаче ордера на арест Моралеса в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма.