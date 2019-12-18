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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что нужно соблюдать действующее перемирие, а не объявлять о новом

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова напомнила о многочисленных случаях нарушения режима прекращения огня украинской стороной с 21 июля, то есть с начала возобновленного перемирия

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Республики Донбасса указали представителям Украины на необходимость соблюдать действующее перемирие, а не объявлять о новом. Об этом сообщила полпред Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова по итогам состоявшегося в среду в Минске заседания контактной группы.

"Сегодня в рамках работы подгруппы по вопросам безопасности контактной группы стороны обозначили свои позиции в рамках поставленных лидерами "нормандского формата" задач", - отметила она. Одной из важнейших таких задач является обеспечение устойчивого режима прекращения огня на линии соприкосновения. "Стороны поддержали предложение республик по обеспечению бессрочного, всеобъемлющего и устойчивого перемирия", - сообщила Никонорова.

В этой связи представители ДНР и ЛНР напомнили, что предыдущее перемирие согласовывалось как бессрочное и было подкреплено пакетом дополнительных мер по его контролю, согласно которому по всем фактам нарушений режима прекращения огня сторонами должны проводиться разбирательства и применяться наказания к нарушителям. Никонорова напомнила о многочисленных случаях нарушения режима прекращения огня украинской стороной с 21 июля, то есть с начала возобновленного перемирия, а также то, что по этим фактам Киев не провел разбирательства.

"На этом фоне украинская сторона выступила с предложением согласовать новое, так называемое "зимнее" перемирие в ближайшее время", - сообщила Никонорова. "Важно не название перемирия, не новые даты, которые являются всего лишь очередным пиаром официального Киева, а действенное соблюдение режима прекращения огня и дополнительных мер его усиления и контроля, которые уже были ранее согласованы сторонами как бессрочные и которые никто не объявлял утратившими силу", - полагает полпред ДНР в контактной группе.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению. Участники парижского саммита "нормандской четверки" 9 декабря заявили о необходимости установления полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекратились.

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