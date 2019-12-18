Кипр решил номинировать Европейский суд по правам человека на Нобелевскую премию мира

НИКОСИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Кипр приняли решение номинировать в 2020 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил в среду после заседания кабинета министров островного государства заместитель официального представителя правительства Кипра Панайотис Сентонас.

"Совет министров сегодня уполномочил министра юстиции и общественного порядка [Йоргоса Саввидиса] представить соответствующее предложение о номинировании ЕСПЧ на Нобелевскую премию мира", - сказал он.

Сентонас добавил, что правительство Кипра обосновывает свое решение тем, что ЕСПЧ - это важный институт прежде всего в сфере защиты прав человека, но также и в области обеспечения функционирования международной системы правосудия. Он подчеркнул, что деятельность ЕСПЧ "способствует реализации и продвижению всеобщего мира и мирного сосуществования".

ЕСПЧ давно занимается судебными спорами по вопросу определения права собственности на землю после раздела Кипра в 1974 году. Так, недавно Республика Кипр проинформировала этот суд о своем намерении принять участие в качестве третьей стороны в разбирательстве по иску, поданному одной из греко-кипрских компаний в связи с ее недвижимостью в "городе-призраке" Вароша - формально находящейся в буферной зоне ООН, но де-факто оккупированной турецкими войсками курортной части города Фамагуста, откуда греки-киприоты были изгнаны 45 лет назад.

В октябре глава кипрского МИД Никос Христодулидис посетовал на то, что его страна столкнулась с горьким опытом упорного отказа властей в Анкаре исполнять решения, вынесенные ЕСПЧ. При этом он назвал этот суд хранителем Европейской конвенции о правах человека и выразил надежду, что ЕСПЧ будет и дальше оставаться основным игроком в деле защиты, распространения и постоянного обновления общеевропейских принципов свободы, человеческого достоинства, равенства, демократии и верховенства права. Министр напомнил, что за 60 лет работы основанный в 1959 году суд рассмотрел 840 тыс. индивидуальных заявлений, из которых 1 150 касаются Кипра, и вынес более 21 тыс. судебных решений.