СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. В ночь с 18 на 19 декабря народные депутаты Верховной рады от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали работу аграрного комитета парламента, после чего между представителями пропрезидентской партии "Слуга народа" и оппозиционерами произошли стычки, сообщает издание " Левый берег ".

Комитет, который возглавляет депутат от "Слуги народа" Николай Сольский, рассматривал поправки об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения, которых насчитывается более 4 тыс.

Оппозиционеры выступили против того, что поправки рассматривались слишком быстро - на каждую выделялось около 30 секунд. Кроме того, депутаты считают, что голосование по поправкам проходило неправильно, так как непонятно, сколько членов комитета и как голосовали. "Сейчас здесь пытаются продать нашу родину. Мы держим оборону, чтобы хоть как-то пытаться противостоять этому безумию, которое уничтожит будущее наших детей", - заявил депутат от "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич. Он призвал народ Украины "подниматься и остановить безумие".

После стычек в работе комитета был объявлен перерыв, в 00.42 мск комитет продолжил работу. При этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что "все, что сейчас происходит, наша команда будет оспаривать в судах". Тимошенко сослалась на то, что работа продолжилась с наступлением новых суток, при этом заседание комитета 19 декабря запланировано на 8:00 (9:00 мск). Таким образом, по мнению лидера "Батькивщины", все решения, принятые после полуночи, незаконны.

Глава комитета объявил заседание комитета закрытым в 00:30 (01:30 мск). Парламентарии рассмотрели всего 179 поправок.