Пенс: демократы добиваются импичмента Трампа, поскольку не могут победить его на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Демократическая партия США добивается импичмента президента Дональда Трампа, поскольку понимает, что его невозможно будет победить на выборах. Уверенность в этом выразил в среду вице-президент США Майкл Пенс во время выступления на митинге в американском штате Мичиган, трансляцию вели центральные телеканалы.

"Они пытаются объявить импичмент президенту, поскольку знают, что не могут его победить", - сказал он. По мнению вице-президента США, "сейчас контроль над Демократической партией захватили радикалы из числа левых".

"После расследования, которое было лишь профанацией, бездельники-демократы проводят сегодня вечером голосование по вопросу импичмента нашего президента", - добавил Пенс. По его словам, избиратели понимают, что политические оппоненты Трампа "ведут пустую и опасную игру".

В среду в Палате представителей Конгресса США прошли дебаты по импичменту. По их итогам законодатели проголосовали по двум статьям обвинения против Трампа.