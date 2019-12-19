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В Индии протесты против закона о гражданстве запланированы более чем в 10 городах

В столице страны власти принимают повышенные меры безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Массовые акции протеста против принятия закона о гражданстве Индии должны пройти в четверг по меньшей мере в 11 крупных городах по всей стране. Как сообщает телеканал NDTV, накануне полиция отказалась выдать разрешение на проведение акций в трех городах: Нью-Дели, Лакхнау и Бангалоре.

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По этой информации, в число городов, в которых демонстрации протеста пока не запрещены, вошли Мумбаи, Ченнаи, Пуна, Хайдарабад, Нагпур, Бхубанешвар, Калькутта и Бхопал. При этом, в местах, где организаторы протестов не получили разрешение на демонстрации, протесты все равно могут состояться, отмечает телеканал.

В столице Индии власти принимают повышенные меры безопасности. На перекрестках дежурят наряды полиции, останавливают для проверки автомобили, проверяют документы. В ряде районов Нью-Дели закрыты школы, ограничен проезд транспорта по улицам в районах, где ожидаются выступления.

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Индия
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