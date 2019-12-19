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МИД КНР неизвестно о задержании гражданки Китая за проникновение в поместье Трампа

В ведомстве при этом подчеркнули, что китайское правительство всегда просит своих граждан за границей соблюдать местные законы и не совершать противозаконных поступков

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая не располагает информацией о задержании гражданки КНР за незаконное проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мне не известно об этой специфической ситуации. Но я могу сказать, что китайское правительство всегда просит своих граждан за границей соблюдать местные законы и не совершать никаких противозаконных поступков", - заявил дипломат.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на представителей правоохранительных органов США заявило, что полиция города Палм-Бич в среду задержала гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Речь идет о 56-летней Цзин Лу. Ее заметили охранники, которые обеспечивают безопасность поместья. Подчинившись изначальным требованиям охраны покинуть территорию Мар-а-Лаго, китаянка позже вернулась и сделала несколько фотографий. Охрана, вновь заметив гражданку Китая, вызвала полицию, которая и произвела задержание Цзин Лу.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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