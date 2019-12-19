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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Суд ЕС заявил о наличии депутатского иммунитета у экс-замглавы правительства Каталонии

Ранее испанские власти приговорили Ориола Жункераса к 13 годам тюрьмы

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, осужденный в Испании за причастие к организации референдума о независимости, имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента (ЕП). Об этом сообщил в четверг Европейский суд юстиции в Люксембурге.

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Суд постановил, что человек, избрание которого в Европарламент было официально объявлено соответствующим органом страны ЕС, приобретает с этого момента статус члена парламента. А последний подпадает под действие депутатской неприкосновенности, предусмотренной протоколом, поясняет трибунал.

Более того, в решении суда говорится, что власти Испании должны были сначала официально запросить Европарламент лишить Жункераса иммунитета, если они собирались запретить ему принести присягу в качестве евродепутата.

Верховный суд (ВС) Испании в июле решил уточнить у суда Евросоюза вопрос о сфере действия неприкосновенности бывшего замглавы правительства Каталонии Ориола Жункераса, который по итогам выборов в Европарламент получил место в палате. Однако суд Испании не позволил ему принести присягу в качестве евродепутата.

Последствия референдума

Верховный суд Испании вынес ранее вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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