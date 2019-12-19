Каталонские сепаратисты потребовали освободить из тюрьмы экс-замглавы кабмина региона

МАДРИД, 19 декабря. /ТАСС/. Партия "Левые республиканцы Каталонии", поддерживающая выход региона из состава Испании, требует освободить из тюрьмы бывшего замглавы правительства автономии Ориола Жункераса после решения Европейского суда юстиции в Люксембурге. Об этом политическая сила, лидером которой является заключенный под стражу, сообщила в четверг в Twitter .

"Мы требуем [признать] недействительным суд [над Жункерасом] и незамедлительно освободить [его]", - отмечается в публикации. Как постановил европейский суд, Жункерас, приговоренный в октябре к 13 годам тюрьмы за причастность к организации незаконного референдума о независимости Каталонии, имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента (ЕП).

Верховный суд (ВС) Испании в июле решил уточнить у суда ЕС вопрос о сфере действия неприкосновенности бывшего замглавы правительства Каталонии, который по итогам выборов в Европарламент получил место в палате. Однако суд Испании не позволил ему принести присягу в качестве евродепутата. По версии газеты El Pais, суд ЕС оставляет в ответственности испанского ВС "оценку последствий, связанных с иммунитетом" осужденного, вердикт которому был вынесен позже выборов в ЕП.

Решение европейской юстиции может повлиять на ситуацию, в которой оказался экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который бежал из страны в разгар кризиса. Его выдачи из Бельгии добивается ВС Испании. В результате выборов он также получил кресло в Европарламенте. Ранее суд Брюсселя отложил рассмотрение дела об экстрадиции Пучдемона и двух его сподвижников до 3 февраля.

По мнению главы кабмина Каталонии Кима Торры, постановление европейской инстанции повлияет на ситуацию, в которой оказался его предшественник. "Решение суда ЕС будет иметь последствия в отношении Карлеса Пучдемона и [еще одного бежавшего из Испании экс-члена каталонского правительства] Антони Комина, - написал Торра в Twtter. - Два избранных депутата, которые не были признаны таковыми". Сам Пучдемон также призвал к освобождению из-под стражи Жункераса.

ВС Испании пока не комментирует решение суда ЕС.

В материал в 13:03 мск внесены изменения - добавлена реакция властей Каталонии и суда Испании