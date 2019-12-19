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Вооруженные силы Конго захватили в плен 400 боевиков на востоке страны

Армия ищет повстанцев, скрывающихся в лесах

ПРЕТОРИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) за сутки захватили на востоке страны более 400 боевиков из группировки "Национальный совет за возрождение и демократию" (CNRD), сообщает The New Times.

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"В ходе операции враг разгромлен, более 400 ополченцев из повстанческой группировки захвачены в плен или сдались", - заявил командующий конголезской армией в провинциях Южное Киву и Маниема генерал-майор Акили Мухиндо Мундос. Он отметил, что операция продолжается и армейские части завершают окружение леса, где еще остаются вооруженные боевики.

Весной 2016 года CNRD откололась от террористической группировки "Демократические силы освобождения Руанды", руководство которой участвовало в Руанде в геноциде народности тутси.

Военное командование ДРК два дня назад передало Руанде 291 боевика CNRD. Они были захвачены в минувшие выходные дни, когда конголезские войска окружили и пленили 1950 повстанцев и членов их семей в провинции Южное Киву.

С конца октября конголезская армия проводит на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению отрядов боевиков. Основные действия регулярные части ведут в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой. Операция стала результатом достигнутой договоренности пяти стран: ДРК, Уганды, Руанды, Бурунди и Танзании об укреплении региональной безопасности. Миссия ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) объявила, что осуществляет в рамках нынешней операции поддержку силам ДР Конго.

Теги
Конго (ДРК)
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