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Кризис на Украине

Маас и Пристайко обсудят в Берлине работу в "нормандском формате"

Встреча пройдет 20 декабря

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Главы МИД Германии и Украины Хайко Маас и Вадим Пристайко проведут в Берлине двусторонние переговоры, во время которых будет обсуждаться работа в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Темами будут работа в нормандском формате и двусторонние вопросы", - отметили в МИД. По итогам оба министра выступят перед прессой.

Саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря. Следующую встречу в этом формате планируется провести через четыре месяца.

Теги
УкраинаГерманияКризис на УкраинеМаас, ХайкоПристайко, Вадим Владимирович
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