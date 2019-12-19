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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Суд Испании пообещал изучить решение юстиции ЕС в отношении экс-замглавы Каталонии

Суд попросил стороны, вовлеченные в процесс, изложить свои позиции в течение пяти дней

МАДРИД, 19 декабря. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании изучит постановление Европейского суда юстиции в Люксембурге в отношении бывшего замглавы правительства Каталонии Ориола Жункераса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВС страны.

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Как постановила европейская юстиция, Жункерас, приговоренный в октябре к 13 годам тюрьмы за причастность к организации незаконного референдума о независимости Каталонии, имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента (ЕП).

"Суд [Испании] тщательно изучит постановление суда ЕС, [вынесенного] в ответ на вопросы, которые были заданы самой палатой относительно сферы действия неприкосновенности Ориола Жункераса", - отметили в ВС. Испанский суд просит стороны, вовлеченные в процесс, изложить свои позиции в течение пяти дней.

В июле ВС решил уточнить у суда ЕС вопрос о сфере действия неприкосновенности бывшего замглавы правительства Каталонии, который по итогам выборов в Европарламент получил место в палате. Испанские судебные власти не позволили ему принести присягу в качестве евродепутата.

Прецедентное решение

Решение европейской юстиции может повлиять на ситуацию, в которой оказался экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который бежал из Испании в разгар кризиса. Его выдачи из Бельгии добивается ВС пиренейского королевства. В результате выборов он также получил кресло в Европарламенте. Ранее суд Брюсселя отложил рассмотрение дела об экстрадиции Пучдемона и двух его сподвижников до 3 февраля.

ВС Испании вынес ранее вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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