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Центральную улицу Киева перекрыли участники акции против рынка земли

Столкновений между манифестантами и силами правопорядка не наблюдается

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Около тысячи радикально настроенных участников акции протеста против принятия на Украине закона о продаже земли перекрыли центральную улицу Киева Крещатик.

Движение автомобилей на Крещатике перекрыли сторонники украинской радикальной националистической организации "Национальный корпус", принимающие участие в акции протеста. Они держат в руках плакаты с лозунгами против закона о рынке земли.

Столкновений между манифестантами и силами правопорядка не наблюдается. На месте находится группа полицейских, которые вступили в переговоры с радикалами.

У здания Верховной рады со вторника, когда парламентарии от "Слуги народа" намеревались рассмотреть законопроект о земельной реформе во втором чтении, проходит многолюдная акция протеста. Во вторник она переросла в столкновения с силовиками. В результате стычек демонстрантов с полицией, по данным властей, пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов и, по меньшей мере, 11 гражданских лиц. Политическое противостояние вынудило Верховную раду в среду, 18 декабря, перенести на 2020 год рассмотрение скандального закона о земельной реформе.

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Украина
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