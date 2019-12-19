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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Лидер Каталонии обжалует лишение права занимать госдолжности

Дело, по которому проходил Ким Торра, связано с неповиновением решению Центральной избирательной комиссии Испании

МАДРИД, 19 декабря. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Ким Торра обжалует решение Высшего суда региона, который лишил его права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Об этом сообщила газета El Confidencial.

Дело, по которому проходил Торра, связано с неповиновением решению Центральной избирательной комиссии Испании в преддверии выборов в стране. Судебное решение может быть обжаловано в Верховном суде (ВС) Испании. До тех пор пока ВС не огласит свою позицию, Торра и дальше может занимать свой пост.

Рассмотрение дела в отношении Торры прошло в ноябре текущего года. Оно связано с использованием сепаратистской символики на правительственных зданиях в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоялись весной этого года. Прокуратура требовала лишить Торру права занимать госдолжности в течение 20 месяцев.

Накануне выборов в стране ЦИК постановил убрать с административных учреждений в Каталонии желтые ленты, которые отчасти превратились в символ сторонников выхода региона из состава Испании, а также эстелады - неофициальные флаги сепаратистов. Решение Центризбиркома было направлено на то, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием.

Сначала Торра игнорировал постановление ЦИК, а затем решил просто заменить желтые ленты на белые, что не удовлетворило Центризбирком. После того, как ЦИК пригрозил обратиться в прокуратуру, сепаратистская символика была снята со зданий региональных властей.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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