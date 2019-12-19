Европейский парламент призвал Россию отменить закон об иностранных агентах

ЕП осудил недавно принятые поправки к закону, "которые значительно расширяют сферу действия закона и позволят дискредитировать отдельных лиц и навешивать на них ярлыки "иностранных агентов", нарушая тем самым их права человека, в частности свободу выражения мнений и ассоциации, а также их права как граждан". ЕП также "настоятельно призывает" РФ "прекратить преднамеренное создание атмосферы, враждебной гражданскому обществу".

Как утверждается в резолюции, закон "нарушает обязательства России как члена ОБСЕ и как страны, подписавшей Всеобщую декларацию прав человека". Авторы резолюции считают, что законодательные ограничения в последние месяцы приняли более жесткие формы, а власти оказывают давление на "гражданское общество, СМИ, правозащитные организации и правозащитников".

В этой связи в резолюции содержится призыв к странам ЕС оказывать давление на российские власти. Европарламент также считает необходимым, чтобы глава дипломатии ЕС разработал "новую всеобъемлющую стратегию ЕС - Россия, направленную на укрепление мира и стабильности".

Новый закон, подписанный 2 декабря, предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Речь может идти как о денежных средствах, так и об ином имуществе, полученном от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан либо от российских юридических лиц, получающих денежные средства от указанных источников.