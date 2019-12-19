{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Европейский парламент призвал Россию отменить закон об иностранных агентах

Как утверждается в резолюции, закон нарушает обязательства России как члена ОБСЕ

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента одобрили на пленарной сессии в Страсбурге резолюцию, подвергающую критике Россию за закон об иностранных агентах. Трансляцию заседания ведет сайт Европарламента.

На эту тему

ЕП осудил недавно принятые поправки к закону, "которые значительно расширяют сферу действия закона и позволят дискредитировать отдельных лиц и навешивать на них ярлыки "иностранных агентов", нарушая тем самым их права человека, в частности свободу выражения мнений и ассоциации, а также их права как граждан". ЕП также "настоятельно призывает" РФ "прекратить преднамеренное создание атмосферы, враждебной гражданскому обществу".

Как утверждается в резолюции, закон "нарушает обязательства России как члена ОБСЕ и как страны, подписавшей Всеобщую декларацию прав человека". Авторы резолюции считают, что законодательные ограничения в последние месяцы приняли более жесткие формы, а власти оказывают давление на "гражданское общество, СМИ, правозащитные организации и правозащитников".

В этой связи в резолюции содержится призыв к странам ЕС оказывать давление на российские власти. Европарламент также считает необходимым, чтобы глава дипломатии ЕС разработал "новую всеобъемлющую стратегию ЕС - Россия, направленную на укрепление мира и стабильности".

Новый закон, подписанный 2 декабря, предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Речь может идти как о денежных средствах, так и об ином имуществе, полученном от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан либо от российских юридических лиц, получающих денежные средства от указанных источников.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Минске заявили о готовности поддержать интеграцию с РФ только на равных началах
Спикер Совета Республики уточнила, что развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС