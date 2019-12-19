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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Reuters: США нашли новые доказательства, что НПЗ Saudi Aramco атаковали с севера

По данным агентства, эксперты проанализировали обломки вооружения, использованного при нападении, и пришли к выводу, что один из беспилотников, запущенный с северо-запада, пролетел около 200 км, прежде чем достичь цели

ТАСС, 19 декабря. /ТАСС/. США заявляют об обнаружении новых доказательства того, что удар по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco 14 сентября был нанесен с севера. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад, подготовленный для Совета Безопасности ООН.

Согласно данным агентства, американские эксперты проанализировали обломки вооружения, использованного при нападении, и пришли к выводу, что один из атаковавших беспилотников был запущен с северо-запада и пролетел около 200 км, прежде чем достичь цели.

США также обнаружили некоторое сходство между аппаратом, обломки которого были обнаружены на месте происшествия, и иранским беспилотником IRN-05. Между тем авторы доклада не делают вывода о прямой связи Тегерана с нападением на объекты Saudi Aramco. "В настоящий момент информация, полученная разведывательными службами США при осмотре извлеченных оружейных систем, которые использовались при нападении 14 сентября, не позволяет точно установить происхождение атаки", - приводит агентство выдержку из доклада.

Крупнейшие НПЗ Saudi Aramco, на которых перерабатывается и хранится нефть с нескольких ближайших месторождений, подверглись атаке беспилотников 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". Инцидент вызвал падение добычи нефти в королевстве на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 6% мировой добычи.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Теги
СШАСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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