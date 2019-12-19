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Сенат США одобрил кандидатуру Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

Он заменит Джона Салливана, которого сенаторы ранее утвердили на должность посла в Москве

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря.

Биган заменит Джона Салливана, которого сенаторы ранее утвердили на должность посла в Москве. При этом он останется спецпредставителем по КНДР. В ближайшее время Биган будет приведен к присяге.

17 октября Трамп предложил верхней палате высшего законодательного органа США рассмотреть кандидатуру Салливана на должность посла в Москве. 3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на этом посту. Он был назначен руководителем американской дипмиссии в России в октябре 2017 года. В начале августа Хантсман подал Трампу прошение об отставке.

На прошедших в июле в Женеве российско-американских переговорах по стратегической стабильности и контролю над вооружениями Салливан возглавлял делегацию США, а российскую - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

О Бигане

Дипломат в 1984 году окончил Мичиганский университет, где изучал политологию и русский язык. С 1986 года Биган был советником по международным отношениям ряда законодателей Конгресса. В 1992-1994 годах он возглавлял московское отделение Международного республиканского института (неправительственная некоммерческая исследовательская организация).

В 1999-2000 годах дипломат возглавлял аппарат комитета по иностранным делам Сената, а также был главным советником по международным отношениям председателя этого комитета Джесси Хелмса. В 2001-2003 годах Биган был советником помощника президента США по национальной безопасности Кондолизы Райс. В 2004-2018 годах он был вице-президентом американской автомобилестроительной корпорации Ford Motor Company, где отвечал за взаимодействие с правительствами других стран.

В марте 2018 года после отставки Герберта Макмастера с поста советника президента по национальной безопасности американские СМИ называли Бигана основным кандидатом на эту должность.

В апреле 2018 года его назначили на пост спецпредставителя США по КНДР и в этом качестве в апреле нынешнего года он совершил визит в Россию. В августе 2019 года Бигана называли одним из наиболее вероятных кандидатов на должность посла США в Москве, однако он заявил, что не заинтересован в должности, так как хочет сосредоточиться на проблеме денуклеаризации Корейского полуострова.

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СШАБиган, Стивен
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