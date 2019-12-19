В США озабочены возможным принятием резолюции России по борьбе с киберпреступлениями

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. США серьезно озабочены возможным принятием Генассамблеей ООН до 25 декабря российской резолюции по борьбе с киберпреступностью. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства.

"18 ноября в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН была принята российская резолюция по борьбе с киберпреступностью. Ожидается, что голосование по документу всей Генассамблеи состоится до Рождества (25 декабря - прим. ТАСС), - сказал чиновник. - Мы очень серьезно озабочены данной резолюцией, поскольку она предусматривает создание группы, которая бы занялась новым договором по противодействию киберпреступности". Представитель Госдепа настаивает, что такой документ уже существует, это так называемая Будапештская конвенция (Конвенция Совета Европы по киберпреступности 2001 года).

По его мнению, есть несколько механизмов, в том числе в рамках ООН, регулирующих эти вопросы. Однако, Россия "заинтересована в продвижении своего видения того, каким должен быть интернет в будущем", что, полагает сотрудник ведомства, объединяет эту идею с кибербезопасностью и контролем. "Поэтому они заинтересованы в договоре, который позволит им контролировать каким-либо образом интернет-пространство, что направлено против американских свобод", - утверждает он.

Вместе с тем, признал сотрудник Госдепартамента, шансы на принятие российской резолюции высоки.

Как заявил 29 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заместитель постоянного представителя РФ при отделении всемирной организации в Женеве Андрей Белоусов, Россия предлагает всем странам выработать единую формулу по борьбе с киберпреступностью, однако этой инициативе противодействуют США.