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СБУ ведет уголовное дело против Жириновского

Депутата Госдумы подозревают в совершении правонарушений по двум статьям

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает расследование уголовного дела против депутата Госдумы Владимира Жириновского.

"Пришел ответ из Службы безопасности Украины на мое заявление <...> Уже открыто уголовное дело, и его подозревают в совершении правонарушений по двум статьям", - написал Гончаренко в Facebook, опубликовав также копию ответа СБУ, в котором указано, что дело было открыто 10 ноября 2017 года.

Гончаренко уточнил, что уголовное дело ведется по статьям "о посягательстве на территориальную целостность Украины и о финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичУкраинаРоссия
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