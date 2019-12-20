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Times: Великобритания решила пересмотреть закон 1351 года о госизмене

Законодательство может быть изменено в связи с обеспокоенностью действиями России и Китая на Западе, сообщило издание

ТАСС, 20 декабря. Британское правительство намерено решительно пересмотреть средневековый закон об измене от 1351 года с целью наказания тех, кто передает государственные секреты "враждебным государствам". Об этом сообщила в пятницу газета The Times со ссылкой на источники.

Архаичное законодательство может быть, как отмечает издание, изменено в соответствии с сегодняшними реалиями и в связи с обеспокоенностью действиями России и Китая на Западе. Согласно информации правительства Великобритании, новые законодательные меры разрабатываются для того, чтобы "предоставить службам безопасности юридические полномочия, которые необходимы им для противодействия растущей угрозе враждебных государств в настоящее время и в будущем".

Предусматривается, в частности, регистрация всех иностранных агентов на территории Соединенного Королевства, как это уже практикуется в США и Австралии. Это и другие предложения станут частью пакета мер безопасности, которые "усложнят деятельность противника" на территории Великобритании.

Официальные лица рассматривают также, по данным The Times, вопрос о возможности применять положения нового закона экстерриториально, что позволило бы британской внешней разведки МI-6 активнее действовать за рубежом для защиты страны от "враждебных субъектов". По мнению эксперта по безопасности и разведке из Букингемского университета Энтони Глиса, это предоставит агентам спецслужбы больше возможностей для самостоятельной работы.

"Эта работа является воплощением в жизнь обязательства, взятого на себя бывшим премьер-министром [Терезой Мэй] после атаки в Солсбери, она объединит вместе новые и обновленные полномочия, даст нашим спецслужбам законные права, в которых они нуждаются, чтобы бороться с нарастающими угрозами со стороны враждебных государств", - говорится в распространенных в четверг пояснениях к тронной речи в парламенте королевы Елизаветы II.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к данному инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

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Великобритания
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