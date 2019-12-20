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В Приднестровье заявили, что готовы обсуждать ликвидацию боеприпасов только с Россией

На складах в окрестностях села Колбасна хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, которые складировались там в процессе вывода советских военных из европейских стран

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Приднестровья готовы обсуждать утилизацию боеприпасов со складов в селе Колбасна только с Россией. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский на пресс-конференции в пятницу.

"Утилизация боеприпасов в селе Колбасна - это внутреннее дело Приднестровья и России", - цитирует Красносельского правительственное информагентство Новости Приднестровья. По его словам, ряд международных партнеров пытаются политизировать этот вопрос с целью получить политические дивиденды. "Боеприпасы должны исследовать российские специалисты, после чего сделать заключение о том, каким способом их необходимо утилизировать. Будет ли это происходить на месте или нужно строить завод и так далее. Необходим соответствующий анализ", - отметил лидер непризнанной республики.

На складах бывшей 14-й армии в окрестностях села Колбасна хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, которые складировались там в процессе вывода советских военных из европейских стран. На состоявшейся в августе в Кишиневе встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации этих боеприпасов. Заинтересованность в участии в процессе выразили США, а также ОБСЕ, которая предложила Кишиневу экспертную помощь для оценки технического состояния складов.

Охрану складов в Колбасне осуществляет Оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая также помогает проводить миротворческую операцию на Днестре. Вывоз и утилизация боеприпасов начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

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Россия
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