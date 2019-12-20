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Постпред США в ООН считает возможным пересмотр работы Конституционного комитета Сирии

Келли Крафт обвинила правительственную делегацию в "выставлении предварительных условий и препятствовании прогресса в работе комитета"

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Постпред США при ООН Келли Крафт считает, что Совет Безопасности может пересмотреть решение по работе сирийского Конституционного комитета, если сложности в его работе продолжатся.

В ходе встречи СБ ООН она обвинила правительственную делегацию в "выставлении предварительных условий и препятствовании прогресса в работе комитета".

"Если Дамаск несерьезно относится к работе Конституционного комитета, Совет Безопасности должен пересмотреть, остается ли комитет заслуживающим доверия механизмом для выработки реформ", - сказала Крафт.

Вторая сессия Конституционного комитета Сирии прошла в Женеве 25 - 29 ноября. Делегациям правительства и оппозиции не удалось согласовать повестку работы, из-за чего общая встреча не состоялась. Сроки новой встречи, которая ранее планировалась на 16 декабря, также не были определены.

Теги
СШАСирияКрафт, Келли
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