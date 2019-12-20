СБ ООН не принял проект резолюции РФ о продлении на полгода трансграничной помощи Сирии

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проголосовал в четверг против российского проекта резолюции по продлению на полгода механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии, передает корреспондент ТАСС. Предложение Москвы о продлении помощи на полгода не получило в Совете нужного числа голосов.

Против документа проголосовали шесть членов СБ - Великобритания, США, Франция, Польша, Доминиканская Республика и Перу. Пять стран - Россия, Китай, Южная Африка, Экваториальная Гвинея и Кот д'Ивуар - поддержали российский проект. Еще четыре страны - Кувейт, Германия, Индонезия и Бельгия - воздержались при голосовании. Таким образом, резолюция не была принята большинством голосов.

Москва настаивала на том, чтобы сократить число пропускных пунктов для доставки помощи с четырех до двух. Кроме того, в связи с динамично меняющейся ситуацией "на земле" российский проект подразумевал продление механизма только на полгода. Такие решения, по мнению Москвы, необходимы, так как все больше территорий в Сирии возвращаются под контроль Дамаска и механизм трансграничной помощи теряет свою актуальность.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий.