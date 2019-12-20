Акция противников интеграции с Россией в Минске прошла без инцидентов

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске прошла в пятницу без инцидентов и задержаний, передает корреспондент ТАСС.

В общей сложности она продлилась порядка трех часов. Участники акции собрались в 18 часов (совпадает с мск) на Октябрьской площади под националистическими бело-красно-белыми флагами, плакатами с антироссийскими лозунгами, затем прошли шествием к Дому правительства, где провели митинг. Они скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией!", "Независимость", "Живет Белоруссия!".

На митинге выступили лидеры оппозиции, среди них сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец, председатель оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев, экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич. Митингующие продолжили шествие в центре столицы, вернулись на Октябрьскую площадь, где завершили акцию "живой цепью" вдоль проспекта Независимости. Они заявили, что в субботу вернутся в центр Минска.

Аналогичные несанкционированные акции прошли в столице 7 и 8 декабря. Правоохранительные органы не вмешивались. На текущей неделе суды в Минске назначили ряду участников акций административные аресты сроком на 15 суток. В частности, Северинцу назначили 15 суток, но отпустили домой, при этом милиция его предупредила о недопустимости проведения несанкционированных городскими властями мероприятий.

6 декабря в обращении к белорусским парламентариям президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что в рамках работы по углублению интеграции с РФ власти не собираются сдавать независимость и суверенитет страны. По его словам, это должен быть союз на равноправной основе, Белоруссия не собирается входить в состав России.

По данным, размещенным на сайте не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", возле Дома правительства число участников акции достигло 1,6 тыс. человек, правоохранительные органы цифру не называют.